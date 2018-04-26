İkinci Nuh’un Gemisi 

Modern tarihin en geniş ve pahalı biyoloji projesi için düğmeye basıldı. ABD’deki Smithsonian Enstitüsü tarafından yürütülen ve toplam maliyeti 4.7 milyar dolar olacağı tahmin edilen Dünya BiyoGenom Projesi hücreleri zarla kaplı bir çekirdek ve organellerden oluşan canlı türlerinin genetik kataloğunu çıkarmayı hedefliyor. Çalışma kapsamında bilinen 1,5 milyon canlı türünün DNA haritası çıkarılacak. Bugüne dek bu canlı türlerinin ancak binde 2’sinin DNA haritası ortaya konmuştu. Proje ile 10 ila 15 milyon yeni canlı türünün de keşfedileceği tahmin ediliyor. Modern zamanın Nuh’un Gemisi olarak tanımlanan projede elde edilen verilerle gelmiş geçmiş en büyük dijital kütüphanenin oluşturulacağı kaydedildi.

YENİ KEŞİFLERE ÖNCÜLÜK EDECEK

Projenin, yeryüzündeki canlı yaşamına dair sağlayacağı yeni bilgiler yanında tarımdan, ilaç sanayisine, çevre korumadan biyo teknolojilere kadar farklı alanlarda çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesi bekleniyor. Bilim insanları projenin aynı yok olma tehlikesi altındaki türlerin korunması için de bir umut oluşturacağını vurguladı.