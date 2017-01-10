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İkiz kızlarını ve eşini kaybeden babanın acı paylaşımı

Bursa’da bir baba acıların en büyüğünü yaşıyor. 25 yaşındaki eşi 4.5 yaşındaki ikiz kızlarını zehirleyip intihar eden babanın, olaydan yaklaşık 20 gün önce, 'Rabbim hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın' paylaşımı yürekleri dağladı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahalllesi Sakarya Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile geçim sıkıntısı bulunan 25 yaşındaki Zahide Kahraman, görümcesine 'hakkınızı helal edin' diye mesaj attıktan sonra 4,5 yaşındaki kızları Ecrin ve Eslem’i zehirleyerek kendisini de holdeki doğalgaz borusuna yemeni ile astı. Görümcenin haber vermesi üzerine taksiyle eve gelen Mustafa Kahraman eşini asılı 2 kızını ise baygın halde buldu. Kızlarını aynı taksiyle bir özel hastaneye eşini de 112 Acil Servis ekipleriyle götüren genç adam ikizlerini ve eşini kurtaramadı.
 
Dün akşam ikiz kızlarını zehirledikten sonra intihar eden annenin cenazeleri Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderilirken, kesin ölümleri yapılan otopsi raporundan belli olacağı açıklandı.
 
Babanın iki kızlarıyla birlikte 18 Aralık'ta paylaştığı fotoğrafta yaptığı ‘Rabbim hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın’ yorumu yürekleri dağladı.
 

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