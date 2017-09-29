İlk aşure kazanı kaynadı

Ümraniye Belediyesi, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirmek amacıyla Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmeye devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle birlik, beraberlik ve kardeşlik adına adımlar atan Ümraniye Belediyesi, bereketli aşuresiyle vatandaşları buluşturmaya bu yılda sürdürüyor. Ümraniye’nin çeşitli noktalarında stantlar kurarak, ilçedeki tüm vatandaşlara aşure ikram edecek olan Ümraniye Belediyesi; bugün Halil İbrahim Sofrası Aşevinde ilk aşure kazanını kaynattı.

“BU YILDA 17 NOKTADA 60 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAM EDECEĞİZ”

Başkan Hasan Can; “Her sene 60 kazan kaynatıyor, 17 çeşitle hazırladığımız aşuremizin dağıtımını 35 mahallemizi kuşatacak şekilde yapıyoruz. Ayrıca Bosna-Hersek’teki kardeş şehrimiz Fojnica’da da aşure ikramımız oluyor” dedi.

Aşure’nin tarihçesi ve yapılışı hakkında bilgiler veren, Muharrem ayının öneminden ve tarihte bu ayda gerçekleşen önemli hadiselerden bahseden Başkan Hasan Can; “Kerbelâ hadisesi yüreğimizi dağlayan, kabullenemeyeceğimiz bir hadisedir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in şehit edildiği bu ayda; geçmişten günümüze hepimizin evlerinde aşure pişer. Pişiremeyen evlerimize de bizler götürüyoruz” dedi. 10 gün boyunca ilçede aşure kazanlarının kaynayacağını söyleyen Başkan Hasan Can; “Herkesin Muharrem ayı mübarek olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.