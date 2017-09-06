İmamı evlilik ısrarı yaktı

İstanbul Sultanbeyli'de Savaş H. (36) ve Emine E. (32), 2004'te evlendi. Bir yıl sonra bir çocukları olan çift, yaklaşık 10 yıllık evliliğin ardından 2014'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. O tarihte 9 yaşında olan oğullarının velayeti anneye verildi. Savaş H.'nin de eski eşi ve çocuğu için aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verildi. Hayrete düşüren olaylar zinciri de bu tarihten sonra başladı.

'EVLENMEK İSTEDİ'

Habertürk'ün haberine göre; Savaş H.'nin iddiasına göre yaşadıkları ilçedeki bir camide imamlık yapan Ö.B. ile eski eşi arasında yaklaşık 2 yıl önce yakınlık başladı. İmam Ö.B. ailenin güvenini kazanmak için 2015'te Emine E.'nin oğlunu tüm masraflarım karşılayıp Manisa'daki bir özel okula kaydettirdi. Emine E. ve imam Ö.B. yatılı okuyan çocuğun yanma gidip gelirken ilişkileri ilerledi, ancak Ö.B., Emine E.'yi evlilik için bir türlü ikna edemedi.

İmam Ö.B. iddiaya göre birkaç ay önce Emine E. ile evlenebilmek için oldukça ilginç bir yola başvurup Savaş H.'ye sosyal medya hesabından mesajlar göndermeye başladı. Ö.B.'nin gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

"Ona hayırlı eş, oğluna da iyi bir baba olurum", "Şenle anlaşalım, bu senin de işine gelir. Emine Hanım'ı ikna et benimle evlenmeye, sen nafakadan kurtul ben de hanıma kavuşayım", "Emine Hanım'ı sıkıştır, Benimle evlensin. Sen de kurtul ben de. Yoksa daha çok amele gibi çalışırsın", "Benimle anlaşmaya var mısın? Ne dersen yaparım" şeklinde ifadeler yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savaş H., 19 Haziran'da Sultanbeyli İlçe Müftülüğü'ne giderek imam Ö.B.'den şikâyetçi oldu. Şikâyetle ilgili soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri konuyla ilgili Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesinin henüz tamamlanmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.