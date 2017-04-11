İnanılmaz! Rögar kapağı uçurduğu otomobili bakın ne hale getirdi

Bursa’da yola hatalı konulan rögar kapağına çarpan otomobil, havaya uçarak hurdaya döndü. Hurdaya dönüşen otomobilin sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada Asfalt yapılırken zeminden yüksekte bırakılan Türk Telekom’a ait rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi. Uğur Çokkatı'nın kullandığı otomobil, normalin çok üzerinde bırakılan rögar kapağına çarparak adeta havalandı. Kaza anında otomobilin tüm hava yastıkları açıldı. Aracın karteli delinirken, motoru büyük zarar gördü, ön camı kırıldı.

O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Uğur Çokkatı'nın burnu kırılırken, yanında bulunan arkadaşı Mehmet Kaya ise kafasını çarparak yaralandı.

Kaza anını anlatan Uğur Çokkatı, “Yolda ilerlerken birden aracımız havaya uçtu. Biz yavaş bir şekilde ilerliyorduk. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığımızı şaşırdık. Düz yolda ilerlerken araç havaya kalktı. Benim burnum kırıldı, yanımdaki arkadaşım başını cama çarptı. Hava yastıkları da açıldı. Böyle bir ihmal olmaz. Rögar kapağı haddinden fazla yüksek tutulmuş. Hızlı gitseydik daha kötü neticeler ortaya çıkabilirdi” dedi.

Mahalle sakinleri ise konuyla ilgili Telekom'a 15 kez dilekçe verdiklerini ve meselenin halledilmediğini kaydettiler.