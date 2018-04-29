Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İngiltere’de fırtına sırasında gökten gizemli bir nesne düştü

İngiltere’nin Bridgwater kentinde, yıldırım çarpması sırasında gökyüzünden düşen garip nesne Megan Taylor’un kamerasına yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

The Daily Mail'e konuşan Taylor, yaşadığı şaşkınlığı "Daha önce böyle yıldırıma şahit olmadım ve kesinlikle yıldırım sırasında gökten bir şeylerin düştüğünü daha önce görmedim" ifadesiyle dile getirdi.

Taylor'un sosyal medyada paylaştığı video, ilginç yorumları da beraberinde getirdi. Takipçilerden biri, gökten düşen cismin bir kuş olabileceği tahmininde bulunurken diğerleri bu tahmini reddederek, cismin bir kuş için çok büyük olduğunu savundu.

The Daily Mail, Taylor'un paylaştığı görüntünün, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı Dünyalar Savaşı (2005) filmindeki, uzaylıların yıldırım sırasında yere indirme yaptığı sahneyi andırdığını yazdı.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA