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İnşaat alanında 'villa' bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde temel kazısında tarihi eserler bulunan inşaat alanında yapılan yeni kazılarda Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastlandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde temel kazısında tarihi  eserler bulunan inşaat alanında yapılan yeni kazılarda Geç Roma dönemine ait  zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastlandı. 
 
Kızılmurat Mahallesi'ndeki arsada yapılan inşaat temel kazısında  tarihsel buluntulara rastlanması üzerine durumun aktarıldığı Kültür Varlıklarını  Koruma Kurulu tarafından arsanın diğer taraflarında da kazı çalışması  başlatılmasına karar verdi.
 
Müze müdürlüğü yetkililerince alanın diğer bölgelerinde bir süredir  yapılan kazılarda Geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara  rastladı.
 
Kazıda ortaya çıkan tarihi eserlerin "Aristokratların kullandığı villanın" kalıntıları olabileceğinin tahmin edildiği öğrenildi.

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