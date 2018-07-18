İnşaat demirleri ok gibi fırladı
Adıyaman’da tonlarca demir çubuğun yüklü olduğu seyir halindeki tırın şoförü, önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullanınca demirler ok gibi fırladı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Kahta istikametine gitmekte olan ve kasasında tonlarca inşaat demiri bulunan 63 TK 350 plakalı tırın önüne Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı yakınlarında bir araç çıktı. Tır şoförü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullandı. Acil fren sisteminin devreye girmesiyle tır olduğu yerde dururken,kasada bulunan inşaat demirleri ise tırın ön kısmından yola ok gibi fırladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırın kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yola düşen demirler olay yerine gelen vinç yardımıyla yeniden tıra yüklendi. Demirlerin tıra yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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