Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İnşaat demirleri ok gibi fırladı

Adıyaman’da tonlarca demir çubuğun yüklü olduğu seyir halindeki tırın şoförü, önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullanınca demirler ok gibi fırladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Kahta istikametine gitmekte olan ve kasasında tonlarca inşaat demiri bulunan 63 TK 350 plakalı tırın önüne Atatürk Bulvarı Yeni Hal Pazarı yakınlarında bir araç çıktı. Tır şoförü, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için acil fren sistemini kullandı. Acil fren sisteminin devreye girmesiyle tır olduğu yerde dururken,kasada bulunan inşaat demirleri ise tırın ön kısmından yola ok gibi fırladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırın kabin kısmında maddi hasar meydana geldi. Yola düşen demirler olay yerine gelen vinç yardımıyla yeniden tıra yüklendi. Demirlerin tıra yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbenin ilk anlarında FETÖ´cüler: Hadi maşallah!

Darbenin ilk anlarında FETÖ´cüler: Hadi maşallah!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA