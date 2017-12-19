İnsanlığın bittiği an

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulan sokak köpeği güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzcu Murat Mahallesi 245. Sokak’ta bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşli silahla vuruldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vurulan köpeğin 15 metre kadar yürüyüp dakikalar sonra hayatını kaybettiği görülüyor. Yaşanan olay ise mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.