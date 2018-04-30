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İnternet oltacısı kıskıvrak yakalandı 

İnternet sitelerinin benzerlerini yapıp ‘oltalama’ yöntemiyle 170 bin kişiyi dolandıran bilgisayar mühendisi genç yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’de jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Bilgisayar mühendisliği eğitimi için Hong Kong’a giden Muzaffer Sefa Y. burada siber dolandırıcıların kullandığı ‘oltalama’ yöntemini öğrendi. Bu yöntemde dolandırıcılar alışveriş sitelerinin birebir benzerlerini yaparak kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçiriyordu.  21 yaşındaki Muzaffer Sefa Y.’nin bu şekilde yaklaşık 170 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2016’da tutuklandı. 

10 İLDE ARANIYORDU

Tahliyesi sonrası Bursa, Ankara, Sinop, Malatya, Muğla, Yozgat, Kahramanmaraş, İstanbul, Aydın ve Kayseri asliye ve sulh ceza mahkemelerinden aranma kaydı bulunan Sefa Y’nin yasa dışı yoldan Avrupa’ya kaçma girişimi nedeniyle Edirne’ye geldiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 

Edirne otoban girişinde Muzaffer Sefa Y. (21) bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında yakaladı. Çin’de en iyi yazılımcı ödülünü de alan Muzaffer Sefa Y, işlemleri sonrası Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen şüpheli tutuklandı.      

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