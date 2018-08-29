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Nişanlısını görmek için intihar girişiminde bulundu

ADANA'da, 10 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fatih K. (24), 'Uyuşturucu bağımlısı değilim. Nişanlımdan ayrılınca son kez görmek için çatıya çıktım' dedi.

  • DHA
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Olay, önceki gün, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih K., ayrıldığı nişanlısı B.D.'nin oturduğu apartmanın karşısındaki 10 katlı binanın çatısına çıktı. İntihar etmek için çıktığı çatıdan sarkan Fatih K.'nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü. Fatih K.'yi görenler, polise haber verdi. Harekete geçen polis ekipleri, ikna için B.D.'yi binaya getirdi. Çatıya çıkarılan B.D., Fatih K.'yi intihardan vazgeçirdi. 
 
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih K., uyuşturucu bağımlısı olmadığını savunarak, "Nişanlımı çok seviyorum. Bazı sebeplerden dolayı ayrılınca onu son bir kez görmek için çatıya çıktım. İntihar edecektim; ama vazgeçtim" diye konuştu. 

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