İntihar teşebbüsünde bulunan kadını polis ikna ederek aşağıya indirdi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Beri Köprüsü civarında bir binanın 6. katına çıkan S.G. isimli kadını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak intihar teşebbüsünde bulunan kadını ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ikna olan kadın, bulunduğu yerden aşağıya indirildi. Kadın olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.