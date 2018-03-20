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İranlı turistler Van'a akın etti

İran’daki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye’de değerlendirmek isteyen çok sayıda turist adeta Van’a akın etti.

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Nevruz tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı turist, ülkeleriyle en uzun sınıra sahip Van’a akın etti. Tatil için Türkiye’ye karayoluyla gelen turistler, Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptı.
 
Van’daki alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafın da yüzünü güldürdü. Yaptıkları alışverişle kente canlılık kazandırıyorlar.
 
İranlı turistler; Van’ı çok sevdiğini, bu nedenle nevruz tatillerini Van’da geçirdiklerini ifade ettiler. Alışveriş ve eğlenmek amacıyla Van’a geldiklerini de dile getiren İranlı turistler, daha sonra Antalya ve İstanbul’u da gezeceklerini söyledi.
 
İranlı turistlerin gelmesiyle birlikte bir süre öncesine kadar yüzde 10 kapasiteyle çalışan otellerde ise doluluk oranı yüzde 90’a yükseldi.

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