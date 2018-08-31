İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Köpekler insanların en iyi dostlarındandır. 'Ben' isimli köpek her gün evden çıkıp saatlerce ortadan kayboluyorduSevimli köpeğin en iyi arkadaşını tahmin bile edemezsiniz. Tory Adası, İrlanda’nın kuzeybatısında yer alıyor.

Labrador cinsi Ben’in sahibi ise burada yaşıyor.Sonradan Ben’in suda saatlerce kalma nedeni anlaşıldı. Meğerse Duggie ismini verdikleri yunusla vakit geçiriyormuş. Duggie ismi verilen yunus sık sık kıyılara kadar gelip insanlarla iletişim kuruyor.

Hemen her gün Ben ve Duggie buluşup eğleniyorlar. Harika bir arkadaşlıkları var. (Hürriyet)