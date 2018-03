İş güvenliği sertifikası nasıl nereden alınır 2018 İş güvenliği sertifika ücreti ne kadar?

2018 İş güvenliği sertifika ücreti ne kadar İş güvenliği sertifikası nasıl nereden alınır? merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. İş güvenliği, işçinin çalıştığı ortamda başına gelebilecek her türlü olay sonucunda karşılaşabileceği sağlık sorunlarının minimum düzeye indirilmesi üzerinde çalışılmasıdır. Çalışma ortamında, sağlığa zararlı şartlar, tehlike analizleri yapılarak ortadan ortadan kaldırılırsa, iş güvenliği sağlanabilir. İş güvenliği sertifikası 3 sınıftan oluşur. Bunlar; A, B ve C sınıflarıdır. Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı, Tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B sınıfı Az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir. İş güvenliği başvuru için gereken belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, belge ücretinin ödendiğine dair dekont. Belge ücreti olarak, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL yatırılması gerekmektedir.

İş güvenliği sertifikası 3 sınıftan oluşur. Bunlar; A, B ve C sınıflarıdır.

• Çok tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde A sınıfı,

• Tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde B sınıfı

• Az tehlikeli kabul edilen iş yerlerinde ise C sınıfı sertifika alınabilir. İş güvenliği sertifikasını alabilmek için öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (İSG) girmeniz gerekmektedir. Eğer bu sınavı başarıyla geçerseniz, sınıfınıza göre sertifikanızı alabilirsiniz. İş güvenliği uzmanları öncelikle bir eğitim sürecinden geçmektedir. Bu eğitim, bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette olan bazı şirketler tarafından verilir. Bu eğitim teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim programına katılmak için bazı belgeler gerekmektedir:

• Başvuru yapılacak olan kuruma yazılan, T.C. kimlik numarasın ve iletişim bilgilerinizin bulunduğu ıslak imzalı başvuru yazısı.

• Uygun alanda lisans eğitimi aldığınızı gösteren diploma.

• A sınıfı programına katılacak olanlar için, B sınıfı belgesi ve bu belgeyle dört yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.

• B sınıfı programına katılacak olanlar için, C sınıfı belgesi ve bu belgeyle üç yıl görev yaptığınızı kanıtlayan belgeler.

• T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.Bu belgeleri tamamladıktan sonra uygulamalı eğitimi bitirmelisiniz. Eğitimden sonraki süreçte ise sınava girmelisiniz. Sınav ücreti genellikle 40 TL’dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılır. Sınavda 100 puan üzerinden 70 alan kişiler sınavı geçebilirler. Sınavı geçen kişilerin yapacağı son şey belge almaktır. Belge alabilmek için, eğitim kurumları üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu başvuru için gereken belgeler; bakanlığa yazılan dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti, belge ücretinin ödendiğine dair dekont. Belge ücreti olarak, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına 472 TL yatırılması gerekmektedir.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi nasıl alınır?

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara veya İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.