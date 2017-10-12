İş yerini açarken hurdaya dönmüş aracı ve cesedi buldu

Edinilen bilgiye göre, Manavgat çevreyolunda bir esnaf sabah saatlerinde iş yerini açmak üzere geldiğinde park halindeki 07 LM 708 plakalı aracında hasar olduğunu gördü. Çevrede araştırma yapan esnaf yakınında bulunan bir diyaliz merkezinin bahçesinde hurdaya dönmüş bir araç ve yerde ceset olduğunu fark etti. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ise yaptığı incelemede cesedin kaza yapan 80 HB 373 plakalı otomobil sürücü Mehmet Beyleş olduğunu belirledi. Polis, Mehmet Beyleş'in kullandığı aracın kontrolden çıkıp önce park halindeki araca çarptığı, ardından da savrularak diyaliz merkezi bahçesine girdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Beyleş'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.