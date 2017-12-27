İşadamı, 19 yaşındaki gencin yaptığı iyiliği pankartlarla tüm şehre duyurdu

19 yaşındaki Muhammet Çolakça’nın banka hesabına yanlışlıkla bir işçinin asgari ücret ödemesi yatırıldı. Hesabında bin 404 TL para olduğunu gören genç, paranın İstanbul’da bir firma tarafından hesabına yanlışlıkla gönderildiğini tespit etti. Firma ile iletişime geçen Muhammet Çolakça parayı iade etti. Olayın haber olarak basında yer almasının ardından Kadirlili işadamı Kasım Yasdıoğlu üzerinde “Hesabına yanlışlıkla yatan bir işçinin asgari ücretini işçiyi bularak geri veren gencimize helal olsun. Ülkemizin her genci bu duyarlılığa sahiptir” yazılı pankart ve afiş hazırlatıp ilçenin çeşitli yerlerine astırdı.

Örnek davranış sergileyen gencin tüm eğitim giderlerini üstlendiği belirten işadamı Yasdıoğlu, “Bu gencimizin yaptığını yürekten kutluyorum. Ülkemizin her gencinin aynı duyarlılığa sahip olduğuna da inanıyorum. Böyle gençlerimiz olduğu sürece yarınlar hepimiz adına umut verici” şeklinde konuştu.

Üzerinde kendi fotoğrafı olan afişleri gören Muhammet Çolakça isimli genç ise “Gerçekten çok mutlu oldum. İşadamı Kasım Yasdıoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Ben olması gereken bir şey yaptım. Her Türk genci aynı duyarlılığı gösterirdi” dedi.