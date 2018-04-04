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İshak Paşa Sarayı'ndan kartpostallık kareler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar sebebiyle tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi beyaza bürünerek güzel görüntüler oluşturdu.

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Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinin başında gelen, mimarisi, kartal yuvası görünümü ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin en görkemli yapılarından olan İshak Paşa Sarayı, nisan ayında yağan karla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bin 900 rakımlı tepedeki İshak Paşa Sarayı ve çevresi, yüksek rakımı sebebiyle bahar aylarında da zaman zaman kar altında kalıyor.

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