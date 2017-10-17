bilinmeyen numara sorgulama isimden numara sorgulama nasıl yapılır? bilinmeyen numarayı bulma yöntemleri

İsimden numara sorgulama numaradan isim sorgulama nasıl yapılır herkes tarafından merak edilir. Bir çok farklı sebepten dolayı numarasını bilmediğimiz ancak isim, soyisim yada yaşadığı yer gibi bilgilerini bildiğimiz birisinin numarasını nasıl öğrenebileceğini merak edebiliriz. Size anlatacağımız isimden numara/numaradan isim sorgulama hizmetleriyle bilmediğiniz numaraları kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom (Avea) gibi operatörler için isimden numara bulma hizmetini kullanmak için karşımızdaki kişinin numarasının görünür olması gerekmektedir. Birçok vatandaş zaten numarasını gizlemeden bu gibi hizmetler için kullanılabilir kılmaktadır.

Numaradan İsim Bulma Yöntemleri

Türk Telekom (Avea), Vodafone, Türkcell, Bimcell ya da PTTCell gibi servis sağlayıcıları ÜCRETLİ olarak numaradan isim sorgulama hizmeti veriyorlar. Servis sağlayıcınız hangisi olursa olsun aşağıda anlattığımız yöntemlerle numaradan isim sorgulama yapabiliyor ve numara kime ait öğrenebiliyorsunuz. Hangi operatörü kullanıyorsanız o operatöre mesaj atarak öğrenmek istediğiniz numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

Şayet bir ev telefonunu sorgulamak isterseniz aşağıdaki yöntemlerle de aynı işlemi gerçekleştirebileceğiniz gibi BURAYI tıklayarak Türk Telekom tarafından kullanıma açılmış olan sarı sayfalar ile sabit hat telefon numarasının sahibini öğrenebilirsiniz.

Numaradan İsim Sorgulama Türk Telekom (Avea)

Numaranın kime ait olduğu konusunda veya ad-soyad bilgilerine sahip olduğunuz kişinin telefon numarasını öğrenebilmek için kişinin Avea Rehber’e kaydının yapılmış olması gerekmektedir. Bilgilerini istediğiniz kişi eğer bu rehbere kayıt yaptırmışsa operatörün bilinmeyen numaralar sorgulama servisi üzerinden hizmet alınabilir. Operatörün sunmuş olduğu bu hizmetten faydalanabilmek için sadece 11855 numaralı telefonu aramak yeterlidir. Bunun yanında GSM operatörünün artık Türk Telekom firmasına devredilmesiyle birlikte aynı firmanın 11811 numaralı telefon üzerinden de bilinmeyen numaralar servisinden faydalanılabilmektedir. İsimden sorgulama yapmak için belirtilen numaranın aranmasıyla birlikte operatör tarafından sizlere bilgi aktarımı yapılmaktadır. Operatör numaradan isim sorgulama işlemi için sizden 1.25 TL ücret tahsil etmektedir.

Numaradan İsim Sorgulama Turkcell

Şayet bir Türkcell abonesi iseniz ve gsm numarası kime ait, arayan kim öğrenmek istiyorsanız numarayı başında sıfır olmadan yazarak 2222’e kısa mesaj göndermeniz yeterlidir. Bu işlemin ücreti 1.49 TL’dir. Aynı zamanda 11832’yi arayarak da bu numara kimin öğrenmeniz mümkün. 11832'ye yapacağınız aramanın ücreti ise dakika başına KDV ve ÖİV dahil 1,25 TL. Diğer mobil operatör ve sabit hatlardan 11832'ye yapılan aramalar operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden ücretlendirilir.

Numaradan İsim Sorgulama Vodafone

Bir Vodafone abonesi iseniz numaradan isim bulmak için yapmanız gereken numarayı 7048’e kısa mesaj atmak olacaktır. Bu işlem için Vodafone sizden 1.25 TL ücret tahsil eder. Aynı zamanda 11842 numaran isim bulma servisini de arayarak istediğiniz numaranın sahibini bulabilirsiniz.

Bunların haricinde yine tercih ederseniz internetten başka bedava numara sorgulama yolları da bulunmaktadır. Peki nedir bunlar?

Facebook Kullanarak Cep Telefonu Numarası Kime Ait Olduğunu Bulmak

Facebook, dünyada en çok tercih edilen sosyal ağdır. Bu sosyal ağ üzerinde milyarlarca insanın kaydı bulunmaktadır. Bu denli büyük bir veritabanına sahip Facebook üzerinden de numara sorgulayabilirsiniz. Çünkü buraya kayıt olan kişiler telefon numarası bilgilerini de girmektedirler. Ancak kullanıcıların telefon numarasını gizlemesi durumunda bu yöntem işe yaramaz. Arama kutucuğuna sahibini merak ettiğiniz numarayı yazarak arama yaparsanız, şayet gizlenmemişse sahibinin profilini görebilirsiniz.

WhatsApp Kullanarak Telefon Numarasının Sahibini Öğrenmek

Bu yöntem için öncelikle bir akıllı telefona sahip olmanız ve akıllı telefonunuzda whatsapp programını yüklemeniz gerekmektedir. Android, İos gibi işletim sistemleri yüklü telefonlar için Apple Store ya da Andorid market üzerinden bu programı indirebilirsiniz. Daha sonra rehberinize telefonu kaydettikten sonra numara sahibinin profiline girdikten sonra resmi ve ismi gibi bilgilere ulaşabilir ve arayan kim öğrenebilirsiniz.

Google Arama Özelliğini Kullanarak Numara Sahibini Bulmak

Google dünyada en çok kullanılan arama motorudur. Kişisel numaralar için bu yöntem pek kullanılmasa da firma numaraları gibi numaralar için bu yöntemi kullanabiliriz. İstediğimiz numarayı Google arama motorunda aratarak sahibini bulabiliriz.

Bunun gibi numaradan isim sorgulama yöntemleri arasında CIA uygulaması da yer alıyor. Cep telefonunuza yükleyeceğiniz CIA uygulamaları sayesinde online olarak kolaylıkla cep telefonunun sahibini öğrenebilirsiniz. Ancak güvenliğiniz için bu yöntemi tercih etmemeniz önerilir.

İsimden Numara Sorgulama

Türk Telekom isimden numara öğrenmek için yepyeni bir uygulama geliştirdi. Aşağı bağlantı adresinden ulaşabileceğiniz ve Turkcell, Avea, Vodafone gibi büyük operatörlerin yanında Bimcell, Petrol Ofisi PoCell, PTTCell gibi servis sağlayıcılara bağlı olan numaraları da ücretsiz olarak kapsamlı bir arama sonucunda kolaylıkla öğrenebilmektesiniz. Sizden bu işlem için istenilen bilgiler ise gayet basit ve öğrenilebilirdir. Numarasını öğrenmek istediğiniz kişinin adı, soyadı, il bilgisi ve doğrulama kodu alanlarını doldurarak isimden numara sorgulama butonuna basmanız işlemi gerçekleştirmeniz için yeterlidir. Ancak bazı durumlarda aynı ilde birden fazla aynı isim ve soyismi taşıyan vatandaşlar bulunabiliyor. Bu tarz durumlarda ise yine çözüm yolu sunulmuş. Kapsamlı arama kısmına girerek isim, soyisim, il, ilçe, semt, mahalle gibi detaylı bilgiler girilerek bu karmaşıklık kolaylıkla aşılabilir. Türk Telekom tarafından sunulan bu hizmet tamamen ücretsiz ve herkese açık bir hizmettir.

188 80 bilinmeyen numaralar servisi olarak ülkemizde hizmet vermektedir. Ancak bu ücretli olan bir uygulamadır. 60 saniye süre boyunca konuşma yaptığınız takdirde sizden tüm operatörler için sabit fiyat olmak üzere 198 kuruş ücret kesintisi yapmaktadır. Yine bu yöntemle de Kıbrıs ya da yurt dışında ikamet eden vatandaşların telefon numarasını isimden öğrenebilirsiniz.

Bir diğer sorgulama yapabileceğiniz numara ise 118 81. Bu numara yine Türk Telekom numarası olarak hizmet vermektedir. Bu yöntemle de ücretsiz olarak ev ya da iş telefonu numaralarının kime ait olduğunu bulabilirsiniz.