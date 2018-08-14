İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar’ kapsamında 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 15 ayrı operasyonda toplamda 16 kök kenevir bitkisi, 387 gram esrar, 87 adet captagon, 8 adet extacy uyuşturucu hap, 56 gram eroin, 5.2 gram kokain, ve 1.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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