Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar’ kapsamında 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 15 ayrı operasyonda toplamda 16 kök kenevir bitkisi, 387 gram esrar, 87 adet captagon, 8 adet extacy uyuşturucu hap, 56 gram eroin, 5.2 gram kokain, ve 1.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA