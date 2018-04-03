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İspanya'da filler yolları kapattı

İspanya'da bir sirk kamyonunun kaza yapması sonrası serbest kalan 5 fil, otoyolun kapanmasına yol açtı.

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İspanya Karayolları Dairesinden Gregorio Serrano, ülkenin güneydoğusunda yer alan Albacete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında meydana gelen kazada bir filin telef olduğunu, ikisinin yaralandığını açıkladı.

Serrano, yaralanan fillerin vinç yardımıyla araca yüklendiğini gösteren bir video paylaştı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, fillerin araçlara yüklenmesinin ardından açıldı.

Sirk kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

Pozo Canada Belediyesi, fillerin bir süre kendi bakımları altında olacağını açıkladı.

Hayvan hakları savunucuları, kazanın ardından hayvanların sirklerde kullanılmasının yasaklanması çağrılarını yineledi.

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