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Isparta'da eşini bıçaklayan adam daha sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da 44 yaşındaki adam önce eşini boğazından bıçakladı, ardından kendi bileklerini kesti.

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Alınan bilgiye göre, Çünür Mahallesi'nde T.Z. ile eşi L.Z. (45) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçakla boğazından yaralayan T.Z. daha sonra kendi bileklerini kesti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çiftlerden T.Z, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, eşi L.Z ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çiftin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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