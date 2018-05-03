Isparta'da sürüye yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu Isparta'nın Gelendost ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. 20'sinin de kaybolduğu olayın ardından şok geçiren çoban hastanede tedaviye alındı.