Isparta'da sürüye yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Isparta'nın Gelendost ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu. 20'sinin de kaybolduğu olayın ardından şok geçiren çoban hastanede tedaviye alındı.
- DHA
Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyündeki açık arazide öğleden sonra Yeniyıl Çırakın (46) otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün yakınlarına yıldırım isabet etti. Köy halkına ait 40 küçükbaş hayvan telef olurken, 20 hayvan ise kayboldu. Olayın ardından şok geçiren çoban Yeniyıl Çırak, çevredekilerin de yardımıyla Gelendost Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
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