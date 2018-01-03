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İspir’de iki kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzurum’un İspir ilçesinde iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

  • İHA
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Erzurum’un İspir ilçesinde iki kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, İspir Karşıyaka Mahallesinde saat 00. 30 sıralarında meydana gelen olayda, Bulut ailesi sobaya kömür atıp uykuya daldı.

Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Tuba ve Efe Eren Bulut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İspir Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan Tuba ve Efe Eren Bulut, daha sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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