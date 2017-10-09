İşsiz babadan lösemili kızı için yardım çağrısı

Zonguldak'ta, 3,5 ay önce lösemi teşhisi konularak tedavisine başlanan 8 yaşındaki Irmak Tıska, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor.

İnağzı Mahallesinde ikamet eden Sibel (32) ve Necmi Tıska (45) çiftinin iki kızından biri olan Irmak Tıska, 3,5 ay önce mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirildi.

Yapılan tahlillerinde sonuç çıkmaması ve şikayetlerinin artması üzerine baba Necmi Tıska, kızını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine getirererek muayene ettirdi. Küçük Irmak'a, muayene ve tetkikler sonucunda lösemi teşhisi konuldu.

Irmak Tıska'ya, kemoterapi uygulanmaya başlandı.

Baba Necmi Tıska, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının yüksek risk gurubunda olmasından dolayı tedavi sürecinin ağır olduğunu söyledi.

Kızının bir an önce iyileşerek sağlığına kavuşmasının en büyük dileği olduğunu anlatan Necmi Tıska, şöyle konuştu:

"Kızımın tedavisine bir kaç gün ara verildi. Kızım şu an okula gidemiyor. Normalde 3. sınıfa geçmişti ama rahatsızlığından dolayı toplum içerisine girmesi ve kalabalık ortamlarda bulunması yasak. Onun için evde eğitim sistemine müracaat ettik. Burada olduğumuz süre içiresinde eve öğretmen gelerek eğitimini görecek. Okuldan geri kalmasını istemiyoruz. Zor bir süreç. Hiç tahmin etmiyorduk. Kızımın böyle bir rahatsızlığa yakalanmasını kendime konduramıyorum. Şu an kızımın tedavisi devam ediyor."

"Sigortalı bir işim olsun istiyorum"

Necmi Tıska, işsiz ve yeşil kartlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kızımın tedavisi için 15 günde bir Ankara´ya gitmek zorundayım. Genel Sağlık Sigortasına geçiş yapmak zorunda kaldım. İşssizken geçiş yapmak benim için zor oldu. Yaklaşık 18 aylık bir tedavi süreci var. İnşallah bu süreci atlatacağız. Şu an işsizim ne yapacağımı düşünüyorum. İşsiz olduğum için çok yere müracaat ettim. İcram olduğu için kimse beni işe almak istemedi. Evimde elektriğim ve suyum kesik. Bu nedenle kayınvalidemde oturuyoruz. Çevremizdeki tanıdıklarımız tedavi süreci için yardım ediyor. Ama sigortalı bir işim olsun istiyorum. Kızım kalabalık ortamlarda seyahat edemediği için araç kiralamak zorunda kalıyoruz. İşim olsun ki kızımın ihtiyaçlarına kimseye muhtaç olmadan karşılayabileyim."

Tıska, hayırseverlerden kızının tedavisi için yardım etmelerini veya tedavi masrafını karşılayabilmek için iş istediğini belirtti.

Irmak Tıska da tedavi sürecinin bir an önce bitmesini ve okuluna dönmek istediğini ifade etti.