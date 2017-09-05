İstanbul Ankara Bursa İzmir hava durumu uyarıları Meteoroloji son dakika!
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklaması merakla araştırılıyor. İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 5 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden düzenli aralıklarla hava durumu uyarılarını yayınlıyor. Vatandaşlar bu uyarılara bakarak hava şartlarını öğreniyor ve tedbirlerini alıyorlar. Yapılan son açıklamada 7 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Bursa, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop olarak açıklandı. Yağış ne kadar sürecek? Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, Kuzey ve batı bölgelerde 5 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu uyarıları ve il il sıcaklık değerlerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklamaları ile vatandaşlara duyuruluyor. Hava durumu uyarıları yakından takip ediliyor. 5 Eylül hava durumu açıklamaları yapıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışların ardından nem derecesinin yükselmesi ile beraber çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. İlerleyen günlerde çöl sıcaklarının sona ermesiyle beraber sağanak yağış başladı. Yağış gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün hava durumu nasıl? Yapılan son açıklamada 7 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa'nın doğu kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İstanbul 5 günlük hava durumu raporu da yayınlandı. Raporda havanın genellikle bulutlu olduğu görülüyor. İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu uyarıları ve il il sıcaklık değerlerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa'nın doğu kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, Kuzey ve batı bölgelerde 5 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BURSA °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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