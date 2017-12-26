Hava durumu son dakika İstanbul Ankara ve İzmir kar yağışı ne zaman Meteoroloji uyarıları

Hava durumu Meteoroloji son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Ankara hava durumu bugün nasıl? İstanbul Ankara kar yağışı ne zaman? Yılbaşı İstanbul ve Ankara'da havalar nasıl olacak? soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji’nin yayınladığı verilere göre 5 günlük hava durumuna dair sıcaklık değerlerinde en yüksek sıcaklık 9 derece, en düşük sıcaklık ise -3 derece. Ankara yılbaşı hava durumu nasıl olacak sorusuna kurumdan cevap geldi: Kar yağışı etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da yaşanacak sıcaklık tahmin değerlerini paylaştı. İstanbul’da Cuma’ya kadar hava bulutlu ve güneşli, Cuma ve Cumartesi günü gökyüzü bulutlu, yağmur bekleniliyor. Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, Ankara ve çevresi, Karadeniz, güneyde yağmur görülebilir.







İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



AKOM'un açıklamasına göre ise İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.



26 Aralık Salı: İstanbul’da Salı günü gökyüzü açık ve güneşli. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 12 derece, en düşük sıcaklık 9 derece. Rüzgar saatte 16 km hızda esmesi bekleniliyor.



27 Aralık Çarşamba: Hafta ortasında İstanbul’da gökyüzü açık ve güneşli. Sıcaklık en yüksek 14 derece, en düşük 9 derece. Nem oranı yüzde 68, rüzgar saatte 21 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzeydoğu kesimler ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredceği tahmin ediliyor.



28 Aralık Perşembe: İstanbul’da bulutlu ve güneşli hava hakim. En yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık 10 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 64, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi bekleniliyor.



29 Aralık Cuma: Cuma günü yağmur geliyor. Gökyüzü kapalı, sıcaklık en yüksek 13 derece, en düşük 9 derece olması tahmin ediliyor. Yağmur özellikle sabah 10:00 ila 19:00 arası etkisini göstermesi bekleniliyor. Nem oranı yüzde 79, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



30 Aralık Cumartesi: Hafta sonu Cumartesi sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış gün boyunca etkisini gösterirken, en yüksek sıcaklık 11 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece. Nem oranı yüzde 84, rüzgar 26 km hızda esmesi bekleniliyor.





31 ARALIK İSTANBUL YILBAŞI HAVA DURUMU



İstanbul yılbaşı hava durumu nasıl sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Buna göre, yılbaşında hava bulutlu ve güneşli. Yağmur beklenmiyor. Pazar günü sıcaklık en yüksek 9 derece iken en düşük sıcaklık ise 7 derece.



MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN NASIL?



Balıkesir parçalı ve çok bulutlu:12 derece



Çanakkale parçalı ve çok bulutlu: 16 derece



Edirne parçalı ve çok bulutlu 13 derece.



Marmara Bölgesi’nde, kurumdan yapılan açıklamaya göre gece ve sabah saatlerinde “sis ve pusu” etkisini gösterecek.









BÖLGELERDE HAVA



Marmara: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Ege: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.



Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İç Anadolu: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Batı Karadeniz: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadises ile birlikte don olayı bekleniyor.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BAZI İLLERDE HAVA



Adana: Parçalı ve az bulutlu 17°C



Ankara: Az bulutlu 8°C



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde sisli ve puslu 15°C



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3°C



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12°C



Manisa: Parçalı ve az bulutlu 14°C



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13°C



Zonguldak: Az bulutlu 13°C



ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Aralık – 30 Aralık tarihlerinde Ankara’da yaşanacak sıcaklık değerlerini paylaştı. Perşembe gününe kadar güneş etkisini gösterirken, Cuma gününden itibaren soğuk hava dalgası Ankara’ya geliyor. Kurum tarafından yapılan resmi açıklama ve sıcaklık değerleri haber içeriğinde…



26 Aralık Salı: Ankara’da gökyüzü açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 7 derece, en düşük sıcaklık ise -3 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 61, rüzgar saatte 10 km hızda esmesi bekleniliyor.



27 Aralık Çarşamba: Cuma günü sıcaklıklarda hafif bir yükseliş gözlemlendi. Hava açık ve güneşli. Sıcaklık en yüksek 9 derece, en düşük ise -3 derece. Nem oranı yüzde 58, rüzgar saatte 8 km hızda esmesi tahmin ediliyor.









28 Aralık Perşembe: Ankara’da Perşembe günü son kez güneş kendini gösteriyor. Gökyüzü açık, yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 9 derece, en düşük sıcaklık 1 derece. Nem oranı yüzde 59, rüzgar saatte 13 km hızda esmesi bekleniliyor.



29 Aralık Cuma: Yağmur Ankara’da kendisini gösteriyor. Cuma günü Ankara’da gökyüzü bulutlu. Yağış bekleniliyor. Yağmur özellikle saatte 14:00’ten sonra etkisini göstermesi beklenirken, sıcaklık gündüz 9 derece, gece 2 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 70, rüzgar saatte 21 km hızda esmesi tahmin ediliyor.



30 Aralık Cumartesi: Hafta sonu Ankara’da yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Gün boyunca yağışın yağması beklenirken, sıcaklık gündüz 8 derece, gece ise 0 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 87, rüzgar saatte 14 km hızda esmesi bekleniliyor.









31 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU: YILBAŞI GECESİ KAR GELİYOR!



Ankara’da yılbaşı gecesinde kar etkisini göstermesi bekleniliyor. Karla karışık yağmur beklenirken, gece saatlerine doğru kar etkisini azaltıyor. Yılbaşı gecesi sıcaklık en yüksek 6 derece, en düşük ise -2 derece olması tahmin ediliyor.



Kar Nedir? Kar Yağışı Nedir? Kar Nasıl Oluşur?



Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.