İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı!

İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu uyarıları ile ilgili Meteoroloji son dakika açıklaması yapıldı. Vatandaşlar hava durumu uyarılarını yakından takip ediliyor. İstanbul hava durumu nasıl? Meteoroloji son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hava durumu ile ilgili bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük, haftalık ve 15 günlük olarak yayınlanıyor. 30 Ağustos hava durumu tahminlerini yayınladı. Bu tahminlere göre sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Sağanak yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ,Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Açıklamasında, "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız" dedi. Yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor. İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu uyarıları ve il il sıcaklık değerlerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Tekirdağ, Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın, Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece arasında azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KADİR TOPBAŞ’TAN HAVA DURUMU UYARISI

Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yağışlar yarın da devam edecek.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BURSA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kuzey kıyı ilçeleri(Dörtyol, Erzin) ile Gaziantep'in batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey kıyı ilçeleri (Dörtyol, Erzin) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık