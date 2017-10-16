İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu Meteoroloji son dakika uyarıları!

İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu uyarıları yakından takip ediliyor. Hava durumu raporu günlük, haftalık ve 15 günlük olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanıyor. 16 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan güncel açıklamalar ile hava durumu uyarıları vatandaşlara duyuruluyor. Bugün hava durumu nasıl? Hava sıcaklığının, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar yağış olup olmayacağını merak ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Ayrıca bazı illerde sel meydana gelebileceğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Sivas ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin ve Ardahan’da karla karışık yağmur şeklinde olacağı, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kuvvetli ve yer yer aşırı yağışın olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. İl İl hava durumu raporuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Sivas ve Van çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yer yer sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Giresun, Trabzon ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Giresun, Trabzon ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 25°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur, Ardahan'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

ŞIRNAK °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu