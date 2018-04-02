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İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu nasıl Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul Ankara Bursa ve İzmir'de hava durumu nasıl? Yağışlı hava ne kadar sürecek? Yurt geneli hava durumu ile ilgili yapılan son tahminlere göre, 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Çarşambaya kadar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarılar geldi. Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan 2018 hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterirken, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul Ankara Bursa ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen son açıklama

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Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? Yağışlı hava ne kadar sürecek? Yurt geneli hava durumu ile ilgili yapılan son tahminlere göre, 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Çarşambaya kadar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarılar geldi. Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan 2018 hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterirken, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen son açıklama

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 

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METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

YURT GENELİ HAVA DURUMU

02 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) eseceği bekleniyor.

03 Nisan Salı günü kuzeydoğu kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kastamonu ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 04 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi ve sonrasında önümüzdeki hafta sonuna kadar yağışsız bir periyot bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; Ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.




METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE  17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar etkisini saat 12.00'a kadar gösterecek.

KOCAELİ 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


TEKİRDAĞ 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ  17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR  19°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ADANA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı




KAYSERİ  20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA  15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN  16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT  22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AĞR1 5°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C
Az bulutlu ve açık

 

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