İstanbul Ankara İzmir Bursa hava durumu nasıl Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? Yağışlı hava ne kadar sürecek? Yurt geneli hava durumu ile ilgili yapılan son tahminlere göre, 2 Nisan Pazartesi günü yurdun büyük bir bölümü yağış altında olacak. Öte yandan Meteoroloji kendi internet sitesinden uyarı yayınlayarak Doğu Karadeniz için fırtına alarmı verdi. Çarşambaya kadar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarılar geldi. Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan 2018 hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterirken, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt geneli hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen son açıklama



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TEKİRDAĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



YURT GENELİ HAVA DURUMU



02 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı (lodos), Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40–70 km/saat) eseceği bekleniyor.



03 Nisan Salı günü kuzeydoğu kesimlerde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kastamonu ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 04 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi ve sonrasında önümüzdeki hafta sonuna kadar yağışsız bir periyot bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının; Ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, Pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, Salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.









METEOROLOJİ'DEN UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar etkisini saat 12.00'a kadar gösterecek.



KOCAELİ 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





TEKİRDAĞ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







ADANA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ANKARA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİSEHİR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı









KAYSERİ 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



BOLU 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SİNOP 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



TOKAT 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



TRABZON 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.







AĞR1 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı



ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı



MALATYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 23°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



MARDİN 20°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA 27°C

Az bulutlu ve açık