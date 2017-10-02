İstanbul İzmir Ankara hava durumu! Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları

Hava durumu uyarıları düzenli aralıklarla Meteoroloji son dakika açıklamaları ile duyuruluyor. İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda yaşanan dolu felaketinin ardından hava durumu uyarılarını daha yakından takip etmeye başladılar. Hava durumu uyarılarını takip edip, tedbirlerini önceden almak istiyorlar. Türkiye mevsim değişikliği ile beraber sağanak yağışa teslim oldu. Yurdun dört bir yanında sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Ekim hava durumu raporunu yayınladı. İstanbul hava durumu bugün parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın gerçekleşeceği illerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları ve il il hava sıcaklıkları haberimiz içerisinde sizlerle.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb. ) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 20°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100 kg/metrekare üzeri) olması beklenmektedir. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı