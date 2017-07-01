İstanbul Ankara İzmir Hava durumu son dakika Meteoroloji açıkladı
İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika uyarısı Meteoroloji tarafından yapıldı. Tüm Türkiye son günlerde çöl sıcaklarını yaşıyor. İnsanlar güneşten korunmak için önlem almaya çalışıyorlar. Dışarıdayken gölge yerlerde durmaya özen gösteriyorlar. Vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havanın etkisini göstereceğini tahmin ediyorlardı. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin de üstüne çıktı. İstanbul İl il hava durumu haberimiz içerisinde sizlerle.
İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl olacak hava sıcaklığı artacak mı? Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar hava sıcaklıklarının artmasını bekliyorlardı. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin de üstüne çıktı. Türkiye son günlerde çöl sıcakları ile karşı karşıya kaldı. Meteoroloji hava durumu son dakika açıklamasını yaptı. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Hafta başı ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İstanbul hava durumu il il hava durumu değerleri haberimiz içerisinde sizlerle…
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Kentte dün, yılın en yüksek sıcaklıkları görüldü. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da 38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi.
SAĞANAK GELECEK
İstanbul'da hafta sonu etkili olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.
Tahminlere göre kentte yarın en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece olacak. Pazartesi ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
IZMIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ORDU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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