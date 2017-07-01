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İstanbul Ankara İzmir Hava durumu son dakika Meteoroloji açıklaması

İstanbul Ankara İzmir hava durumu son dakika uyarısı Meteoroloji tarafından yapıldı. Tüm Türkiye son günlerde çöl sıcaklarını yaşıyor. İnsanlar güneşten korunmak için önlem almaya çalışıyorlar. Dışarıdayken gölge yerlerde durmaya özen gösteriyorlar. Vatandaşlar yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havanın etkisini göstereceğini tahmin ediyorlardı. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin de üstüne çıktı. İstanbul İl il hava durumu haberimiz içerisinde sizlerle.

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İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl olacak hava sıcaklığı artacak mı? Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar hava sıcaklıklarının artmasını bekliyorlardı. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin de üstüne çıktı. Türkiye son günlerde çöl sıcakları ile karşı karşıya kaldı. Meteoroloji hava durumu son dakika açıklamasını yaptı. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Hafta başı ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İstanbul hava durumu il il hava durumu değerleri haberimiz içerisinde sizlerle…

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

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Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Kentte dün, yılın en yüksek sıcaklıkları görüldü. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da 38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi.

 

SAĞANAK GELECEK

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor.

Tahminlere göre kentte yarın en düşük sıcaklık 23, en yüksek 35 derece olacak. Pazartesi ise güneşin yerini çok bulutlu havaya bırakması ve sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 32 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Kentte salı gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanakla birlikte mevsim normallerine çekilmesi beklenen sıcaklığın salı en düşük 23, en yüksek 28, çarşamba ise en düşük 22, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

IZMIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

 

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ORDU °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

 

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

 

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