İstanbul Ankara İzmir Hava durumu son dakika Meteoroloji açıklaması

İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl olacak hava sıcaklığı artacak mı? Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşlar hava sıcaklıklarının artmasını bekliyorlardı. Ancak hava sıcaklığı mevsim normallerinin de üstüne çıktı. Türkiye son günlerde çöl sıcakları ile karşı karşıya kaldı. Meteoroloji hava durumu son dakika açıklamasını yaptı. Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Hafta başı ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. İstanbul hava durumu il il hava durumu değerleri haberimiz içerisinde sizlerle…

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.