İstanbul Bağcılar'da silahlı soygun

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İnönü Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan restoranın silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, cadde üzerinde yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphenin üst aramasında, soygunda kullandığı tabanca ve maske ile poşet içerisinde 13 bin lira ele geçirildi. Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılan şüphelinin, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce söz konusu restoranda kısa süreli çalışan Engin G. olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.