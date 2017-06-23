2017 İstanbul bayram namazı vakti ilçe ilçe İstanbul bayram namazı saatleri

İstanbul bayram namazı saati kaçta 2017 bayram namazı nasıl kılınır duaları sureleri nelerdir? Ramazan ayı 2017 yılında 27 Mayıs’ta ilk orucun tutulması ile başladı. Müslümanlar ilk sahura 26 Mayıs’ta kalktılar. Bu yıl oruç 29 gün tutuldu. Son oruç ise arefe günü olan 24 Haziran’da tutuldu. Müslümanlar Ramazan ayında bol bol ibadet edip bu mübarek ayın faziletinden nasiplerini almaya çalıştılar. İslam alemi huşu içinde geçen on bir ayın sultanı Ramazan’ın ardından gelen bayramın coşkunu ve heyecanını hissetmeye başladı. Üç gün süren Ramazan Bayramı’nın birinci günü 25 Haziran, son günü ise 27 Haziran olacak. Bayramda tüm insanlar birbirleriyle kucaklaşır, büyükler, akrabalar ve dostlar ziyaret edilir. İnsanlar birbirlerine bayram mesajlarını göndererek bayrama ulaşmanın mutluluğunu paylaşırlar. Erkekler bayramın birinci günü bayram namazını eda ederler. Bayram namazı ile ilgili tüm bilgiler haberimiz içerisinde sizlerle…

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İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin bayram namazı saatleri belirledi ve saat kaçta kılınacağını açıkladı. İSTANBUL bayram namazı saati 06.19 olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İstanbul ilçelerindeki bayram namazı saatleri de belli oldu. İşte listesi;

İstanbul Çatalca 06:25

İstanbul Silivri 06:26

İstanbul Şile 06:20

İstanbul Tuzla 06:23

İstanbul Arnavutköy 06:24

İstanbul Beylikdüzü 06:25

İstanbul Büyükçekmece 06:25

İstanbul Çekmeköy 06:22

İstanbul Esenyurt 06:24

İstanbul Kartal 06:23

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden

(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NE DEMEK?

Oruçla, teravih namazıyla, okunan mukabeleleriyle bir Ramazan Ayını geride bıraktık. Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak dindarlığımızı yeniledik, muhtaç olan insanlara elimizi, soframızı ve gönlümüzü açarak İslam ve insan kardeşliğini tattık. İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, fakire ve yardıma muhtaç olana el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu şekilde davranışlarımıza yansıdı. Şimdi de aynı his ve heyecanla Ramazan Bayramını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

En yakında olanın elini tutmak, onulmaz zannedilen yaraları sarmaktır bayram. Kardeş gibi, dost gibi, anne gibi, baba gibi, yar gibi kucaklaşmaktır tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktır bayram... Yürekleri enkaz altında bırakmadan sevgiyi tüm insanlığa paylaştırmaktır... Gönüllerin kıvrımına sevgi köprüleri kurmaktır bayram... Bir çocuğun düşlerine yağmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram...

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.04

Adıyaman: 05:50

Afyon: 06:18

Ağrı: 05:26

Amasya: 05:53

Ankara: 06:06

Antalya:06:22

Artvin: 05:27

Aydın: 06:31

Balıkesir:06:27

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.32

Çankırı: 06.02

Çorum: 05.57

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.42

Gümüşhane: 05.39

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Isparta: 06:21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kars: 05.24

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

K.Maraş: 05.56

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla:06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.44

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.52

Sivas: 05.50

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.51

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Şanlıurfa: 05.49

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.07

Aksaray: 06.05

Bayburt: 05.36

Karaman: 06.12

Kırıkkale: 06.04

Batman: 05.38

Şırnak: 05.34

Bartın: 06.04

Ardahan: 05.24

Iğdır: 05.22

Yalova: 06.19

Karabük: 06.04

Kilis: 05.57

Osmaniye: 06.00

Düzce: 06.11