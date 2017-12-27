İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen bir araç refüje çarptı: 4 yaralı
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç refüje çarptı. Kazada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
- DHA
Kaza, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde saat 09.00 sularında meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1'i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Görgü tanığı Onur Şavkı, "Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı." dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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