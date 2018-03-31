İstanbul Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Beylikdüzü'nde saat 13.30 sıralarında yaşanana olayda TIR içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesi forklift ile indirildiği sırada, 47 yaşındaki Nizamettin G.'nin üzerine devrildi. Nizamettin G. tonlarca ağırlıktaki makineyle tır arasında sıkıştı. Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanlarıyla kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, makine forkliftle kaldırılmaya çalışıldığı esnada, tır içinde işçinin üzerine devrilmesi ve sonrasındaki panik yer alıyor.