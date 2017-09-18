İstanbul Boğazı’nda sis manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Güneşin doğuşuyla beraber sisin kendini daha da göstermesi büyüledi.
- İHA
İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Avrupa yakasında etkisini gösteren sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha da arttırdı. Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale gelirken, kartpostallık görüntü oluştu. Boğazı adeta saran sis araç ve boğaz trafiğini olumsuz etkilemedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.