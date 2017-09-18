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İstanbul Boğazı’nda sis manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Güneşin doğuşuyla beraber sisin kendini daha da göstermesi büyüledi.

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İstanbul Boğazı’nda sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu. Avrupa yakasında etkisini gösteren sis, güneşin doğmasıyla buharlaşmaya bağlı etkisini daha da arttırdı. Sisin etkisiyle güneş çıplak gözle görünür hale gelirken, kartpostallık görüntü oluştu. Boğazı adeta saran sis araç ve boğaz trafiğini olumsuz etkilemedi.
 

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İstanbul Boğazı’nda sis manzarası

İstanbul Boğazı’nda sis manzarası

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