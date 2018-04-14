İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu
Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde görülen yoğun sis nedeniyle gemi trafiği durduruldu.
- AA
İstanbul Boğazı kuzeyinde Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde yoğun sis nedeniyle, gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sis nedeniyle Kavak Burnu'ndan başlayarak Boğaz çıkışına kadar görüş yarım milin altına düştü. Gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
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