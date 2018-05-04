İstanbul elektrik kesintisi neden oldu ne zaman gelecek AYEDAŞ ve BEDAŞ son dakika Elektrikler hangi ilçelerde kesildi

İstanbul'da elektrikler neden kesildi? AYEDAŞ ve BEDAŞ son dakika İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde kesildi? soruların yanıtları merak konusu oldu. Konu ile ilgili İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyuruya göre, Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçeye çalışmalar nedeniyle elektrik verilemeyecek. İstanbul’un pek çok ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 4 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi yapılacak. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki birçok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Mayıs tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte İstanbul elektirik kesintisi için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan gelen son açıklamanın detayları...



BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ



- BARBAROS Mh., 19. Sk., 18. Sk., 17/2. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 20/1. Sk., 20. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (14725-18595)



- YEŞİLPINAR Mh., ESER Sk., DAMLA Sk., HACI HÜSEYİN Sk., GİRNE Cd., OLUK Sk., MARMARA Sk., TÜRKAN Sk., 1.ÜSKÜP Sk., İLKNUR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14788-28839 tm)



- GAZİ Mh., 1411. Sk., 1422/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14804-28507 TM)







- MOLLA GÜRANİ Mh., BEZM-İ ALEM Sk., GUREBA HASTANESİ Cd., MÜRETTİP Sk., OĞUZ KAAN ÇIKMAZI Sk., ÖRDEK KASAP Sk., ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI Sk., TOPKAPI Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., DR. AHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 10:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14799-2291)



- HAZNEDAR Mh., ADALAR Sk., BİLGE Sk., HEYBELİ Cd., BAĞCILAR Cd., MARMARA Cd., SAKARYA Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ÜÇLER Sk., TAHİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14770-429)



- YEŞİLKENT Mh., G-132 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14763-20533 DP:8)



- DEMİRKAPI Mh., DENİZ Sk., NİHAN Sk., VELİOĞLU Cd., TAMER Sk., YAKUT Sk., GURURLU Sk., PINAR Sk., BANKACILAR Sk., BAHADIR Sk., ŞEHİTLER Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., FİDAN Sk., AKÇAM Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14780-31443)



- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14735-8864)



- TOPÇULAR Mh., 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14734-8785)



- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., ASKERİ FIRIN ÇIKMAZI Sk., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14737-8815)



- MALTEPE Mh., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14739-8873)



- MALTEPE Mh., ASKERİ FIRIN ÇIKMAZI Sk., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14736-8806)



- DEFTERDAR Mh., SAVAKLAR Cd., CEBECİBAŞI Cd., GÜLDALI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14738-8868)



- HAZNEDAR Mh., HEYBELİ Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ADALAR Sk., TAHİR Sk., ÜÇLER Sk., MARMARA Cd., BAĞCILAR Cd., SAKARYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14768-429)



- YENİ Mh., MEHMET SİLİVRİLİ Cd., SALKIM Sk., GAZİ Cd., TURGUT REİS Cd., ŞEYH ŞAMİL Cd., ÇİZGİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14448-25761-25408-25415-26333-25255-25468-25874-25467-25826)



- YAVUZ SELİM Mh., 26/10. Sk., 26/9. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14726-18589)







- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., EMİR BUHARİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., KINALIZADE Sk., OCAKLI Sk., YARGIÇ NAİM OKTAY Sk., ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS Sk., ZÜLALİ ÇEŞMESİ Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., BÖREKÇİ ALİ Sk., KOCA RAGIPPAŞA Cd., MESİHPAŞA Cd., ORDU Cd., HAZNEDAR Sk., SOĞANAĞA CAMİİ Sk., AĞA ÇEŞMESİ Sk., İKBAL Sk., NİŞANCA Mh., DALTABAN YOKUŞU Sk., SÜMBÜL SİNAN Sk., TAVŞANTAŞI Sk., YURDAKUL Sk., ALİ KUŞÇU Mh., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞİMAM Sk., FATİH Cd., HAFIZPAŞA Sk., MÜKERRİR Sk., YAVUZ SELİM Cd., YEDİ EMİRLER Sk., BOYACI KAPISI Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., MÜSTAKİMZADE Sk., YUSUF ZİYAPAŞA Sk., ATİKALİ Mh., BAKKALZADE Sk., FATİH Cd., HAFIZPAŞA Sk., ISPANAKÇI Sk., MÜSTAKİMZADE Sk., SİLİSTRE Sk., YAVUZ SELİM Cd., ÇARŞAMBA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14713-2113 2157 2076 2011 2017 2384 2264 2096)



- MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında ORTAMAHALLE Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14720-8842 DM - 8668-8115-8102-8062-8126-8125-8123-8122-8121-8127-8124-8829-8066-8841-8904-8174)



- İSTİKLAL Mh., ZEYTİN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:30-18:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14752-20519 DP:9)



- AKSARAY Mh., CAMBAZİYE KARAKOLU 2. ÇIKMAZI Sk., CAMBAZİYE KARAKOLU Sk., CERRAHPAŞA Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., SEYİT YAKUPHAN 2. ÇIKMAZI Sk., SEYİT YAKUPHAN Sk., CERRAHPAŞA Mh., HASEKİ KADIN Sk., HOBYAR Sk., İPÇİ Sk., TEKKE ÇIKMAZI Sk., BAŞÇI MAHMUT CAMİİ Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ Sk., EMİRLER ÇIKMAZI Sk., GÜZEL SEBZECİ Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI Sk., HEKİMOĞLU ALİPAŞA Cd., HASEKİ Cd., VEZİR ODALARI Sk., HASEKİ SULTAN Mh., AÇIKGÖZ Sk., BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI Sk., DR. ADNAN ADIVAR Cd., HASEKİ Cd., KOCA MUSTAFAPAŞA Cd., KÜÇÜK MÜHENDİS Sk., NAKŞİ Sk., ÇAMURLU ÇEŞME Sk., BAKİBEY Sk., HALİMBEY Sk., SELÇUK SULTAN Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., AHMET HİKMET Sk., CEVDETPAŞA Cd., TEVFİK FİKRET Sk., KUKA Sk., DARÜŞŞİFA Sk., HATİP NACİ Sk., SAMİPAŞA Sk., ADAK Sk., MÜNİFPAŞA Sk., BİNBİRDİREK Mh., BOYACI AHMET Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14707-2309 2261 2033 2340 2225 2224 2260 )



- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14732-8775)



- MALTEPE Mh., YEDİKULE ÇIRPICI YOL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14733-8784)



- ZUHURATBABA Mh., AK MESCİT Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAKİM EL KUTLU Sk., DEMİRKAPI Cd., KUBİLAY Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., VANKULU Sk., YENİ İNCİRLİ YOLU Sk., YÜCE TARLA Cd., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14766-1096)



- HAZNEDAR Mh., ADALAR Sk., HEYBELİ Cd., BAĞCILAR Cd., TAHİR Sk., ÜÇLER Sk., MARMARA Cd., SAKARYA Sk., BİLGE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14769-429)



- KALEİÇİ Mh., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., GÖKÇEALİ Cd., ASAF Sk., KIZILCA Sk., BİLGİN Cd., BİLİM Sk., İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14801-23019 23579 23179 23037 23038 23013 23024 23275 23068 23028 23444 23569 23356 23615 23355 23399 23347 23346 23348)



- MURATBEY MERKEZ Mh., GÜNEYGİRİŞİ Cd., FERHATPAŞA Mh., EMİN Sk., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., BAHŞAYİŞ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AHMEDİYE Mh., AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14802-23198 23676 23301 23625 23017 23258 23197 23453 23269 23491 23640 23371 23080 23372 23373 23374 23375 23335 23593 23503 23587 23394 23489)









AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ



SANCAKTEPE 11:00 - 13:00 saat aralığında



Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AKKUŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: AYHAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİDAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÖKHAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜRKAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: HAKAN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: İHTİŞAM

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALEV

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DARILMAZ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EĞRİÇINAR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: EMRAH

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÖKTAŞ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: BAHADIR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: VAROL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇELİKEL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DEMET

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: UYSAL

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: YEŞİLAY

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÖZTOK

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FİLİZ

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: GÜLŞEN

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR

Mahalle: ATATÜRK - Sokak: DEMOKRASİ



ATAŞEHİR 09:00 - 12:00 saat aralığında



Mahalle: ATATÜRK

Mahalle: YENİŞEHİR

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BAYRAKTAR

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: İMAR İSKAN BLOKLARI



ÜSKÜDAR 10:00 - 15:00 saat aralığında



Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜRPINAR

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: HAMİNNE ÇEŞME

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: MEHTAP

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: GÜNEY

Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: LİBADİYE

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ATAMAN



Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BAYIR ÇIKMAZI

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MÜFTÜ KUYUSU

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: GÜNEŞLİ BAHÇE

Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: LİBADİYE