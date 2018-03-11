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İstanbul Esenyurt'taki boş bir arazide erkek cesedi bulundu

Esenyurt'ta makina mühendisi Cafer Nahırcıoğlu (47) boş arazide ölü bulundu. Polis, yanında pompalı tüfek bulunan Nahırcıoğlu'nun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

  • DHA
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Edinilen bilgilere göre, olay saat 12.00 sıralarında Erzurum Kongresi Caddesi kenarındaki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cafer Nahırcıoğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Olay yerine şerit çeken polis çevrede inceleme yaptı. Cesedin yanında pompalı tüfek bulan polis bu kişinin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. 
 
 
Savcının incelemesinin ardından Nahırcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 

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