İstanbul hava durumu! Ankara İzmir Bursa hava durumu Meteoroloji uyarıları!

İstanbul Ankara İzmir hava durumu Meteoroloji son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hava durumu uyarıları belirli aralıklarla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. İstanbul hava durumu ile ilgili 5 günlük olarak yayınlanan raporda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbullulara uyarıda bulundu. AKOM, bugün parçalı ve az bulutlu havanın ardından yarın sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji yağış için saat verdi ve Cumartesi öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi, beraberinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiğini duyurdu. 6 Ekim hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarıları ve il il hava sıcaklıkları haberimiz içerisinde sizlerle.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'un 7 Ekim Cumartesi ve 8 Ekim Pazar günü yeniden sağanak yağışa teslim olacağı uyarısında bulunuldu.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

IZMIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANISA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

UŞAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyıların parçalı bulutlu, iç kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GİRESUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık