İstanbul hava durumu son dakika ilk kar yağışı ne zaman Meteoroloji tarih verdi
İstanbul hava durumu kar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da ilk kar ne zaman yağacak?' sorusu günlerdir merak edilen konular arasında yer alıyordu. Türkiye'de yurdun bir çok kesiminde kar yağışı başlarken İstanbul'da kar yağışının yerine yağmurların devam etmesi vatandaşı meraklandırdı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi. Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte İstanbul hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları...
Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusuna beklenen yanıt geldi. Türkiye'de yurdun bir çok kesiminde kar yağışı başlarken İstanbul'da kar yağışının yerine yağmurların devam etmesi vatandaşı meraklandırdı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi. Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte İstanbul hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları...
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Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tüm yurtta iki gündür hissedilir şekilde azaldı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirme ve açıklamalara göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yetkililer kış lastiği takmayan araçların Pazar günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarının düşmesi ardından ilk karın tarihi gündeme geldi. Meteoroloji kar soğukları uyarısında bulundu. İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi...Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini açıkladı.
Şen, "Hafta sonu pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşam üstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesine dikkat" yazdı.
Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşların şemsiye kullandığı görüldü. Otomobiller, gündüz olmasına rağmen yağmur bulutlarının oluşturduğu karanlık nedeniyle farlarını yakarak ilerledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.
Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (19 ARALIK SALI)
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, °C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, °C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, °C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, °C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'de 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ege Denizi
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğleden sonra batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
KAR NEDİR?
Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.
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