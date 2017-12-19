İstanbul hava durumu son dakika ilk kar yağışı ne zaman Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumu nasıl? Kar yağışı ne zaman başlayacak?" sorusuna beklenen yanıt geldi. Türkiye'de yurdun bir çok kesiminde kar yağışı başlarken İstanbul'da kar yağışının yerine yağmurların devam etmesi vatandaşı meraklandırdı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi. Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. İşte İstanbul hava durumu son dakika Meteoroloji açıklamaları...





Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tüm yurtta iki gündür hissedilir şekilde azaldı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirme ve açıklamalara göre pazar günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yetkililer kış lastiği takmayan araçların Pazar günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.



Hava sıcaklıklarının düşmesi ardından ilk karın tarihi gündeme geldi. Meteoroloji kar soğukları uyarısında bulundu. İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi...Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi. Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini açıkladı.



Şen, "Hafta sonu pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşam üstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesine dikkat" yazdı.







Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR



İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yağmur nedeniyle bazı vatandaşların şemsiye kullandığı görüldü. Otomobiller, gündüz olmasına rağmen yağmur bulutlarının oluşturduğu karanlık nedeniyle farlarını yakarak ilerledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.







İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Aralık ayı başından beri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hızla soğuyarak kış değerlerine geriledi. Yapılan son değerlendirmelere göre ise pazar günü İstanbul'da kar ve karla karışık yağmur görülebilir.



Prof. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.



HAVA DURUMU TAHMİNLERİ (19 ARALIK SALI)



Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.







BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Marmara Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



Ege Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C



Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 11°C



Parçalı bulutlu



Akdeniz Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı



İç Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, batısı hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı



Karadeniz Bölgesi



Batı Karadeniz



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KASTAMONU °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



Orta ve Doğu Karadeniz



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



Doğu Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 2°C



Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 5°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 8°C



Parçalı ve çok bulutlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi



Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, °C



Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, °C



Parçalı bulutlu

MARDİN °C, °C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, °C



Parçalı bulutlu



DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.



Karadeniz



Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı sabah saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz'de 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



Marmara Denizi



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



Ege Denizi



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



Akdeniz



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğleden sonra batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



Van Gölü



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 (10-30 yer yer 40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.



KAR NEDİR?



Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.