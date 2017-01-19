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Son dakika Meteoroloji açıklaması İstanbul hava durumu kar ne zaman yağacak?

Geçen hafta yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk havalar yurdumuzu etkilemişti. Bir süredir ılık ve yağmur yağışlı hava hakim durumda. Son dakika haberi ise Meteroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak. İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. Önümüzdeki hafta ise kar yağışı bekleniyor.

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İstanbul hava durumu son dakika uyarısı Meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. Önümüzdeki hafta ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine yeniden kar gelebileceğini belirten Öztel, "Bu tahminler 25-26-27 Ocak tarihleri için. Tam 1 hafta olduğu için kesin bir dille 'İstanbul'a kar geliyor' diyemiyoruz. Ancak İstanbul'a soğuk hava geleceği kesin" dedi. Öztel, tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmadığını söyledi. Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor.
 

İSTANBUL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

İstanbul'da bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülürken yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Hatay, Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10

YURTTA HAVA DURUMU
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

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