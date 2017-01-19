Son dakika Meteoroloji açıklaması İstanbul hava durumu kar ne zaman yağacak?
Geçen hafta yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk havalar yurdumuzu etkilemişti. Bir süredir ılık ve yağmur yağışlı hava hakim durumda. Son dakika haberi ise Meteroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak. İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. Önümüzdeki hafta ise kar yağışı bekleniyor.
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İstanbul'da bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülürken yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Hatay, Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı ve az bulutlu 16
Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10
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