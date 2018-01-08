İstanbul İzmir Ankara hava durumu kar ne zaman Meteoroloji son dakika kritik yağışlı hava uyarısı

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak? soruların yanıtları haberimizde. Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamalarına göre bazı illerde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak'' sorusunun yanıtı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle öğrencilerin çok beklediği kar yağışı için tarih verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.Türkiye'nin batısı kış ortasında adeta yazdan kalma günlerin keyfini sürerken, son 13 yılın en sıcak ocak ayı yaşanıyor. Perşembe günü ise yağmur geliyor. Kış ortasında bahar havasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel şunları söyledi: "Bizim bulunduğumuz yerde birkaç ülke sıcak havalarla şaşırmış durumda. İtalya, İspanya çevresi, Malta etrafı, Türkiye, güneyimizdeki ülkeler. Basra üzerinden bir sıcak alçak basınç dalgası sıcak havayı bize getirdi. Hava durumunun ayrıntıları ve bugün hava nasıl sorusunun cevabı star.com.tr adresinde... İşte Türkiye'de 5 günlük hava durumu tahmini...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerine bazı illerde yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak'' sorusunun yanıtı ile ilgili de beklenen açıklama geldi. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kış ortasında bahar havasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel şunları söyledi: "Bizim bulunduğumuz yerde birkaç ülke sıcak havalarla şaşırmış durumda. İtalya, İspanya çevresi, Malta etrafı, Türkiye, güneyimizdeki ülkeler. Basra üzerinden bir sıcak alçak basınç dalgası sıcak havayı bize getirdi. Omega işareti vardır. Omega işaretinin çukurlu olan kısmında biz kaldık. Tepe olan kısımlarında Avrupa ve doğumuzdaki Kırgizistan, Tacikistan kaldı. Biz ortada sıcak kesimde kaldık. Sağımızda ve solumuzda soğuk hava var ama bize gelmiyor."



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



İstanbul'da son 12-13 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığını belirten Öztel, şöyle devam etti: "Perşembe günü tekrar yağmurlar geliyor. Cuma-cumartesi yağış var. Ama hava sıcaklığı mevsim ortalamalarının tam 2 katı. Bu kış gelmeyecek demek değil. 13 Ocak-14 Ocak tarihinden itibaren İstanbul'da kar konuşmaya başlayabiliriz. Hava kirliliği açısından çok olumsuz bir tablo görüyoruz. Sisli ve puslu, ağır bir hava var. Balkanlar'dan perşembe günü gelen hava serinletmeyecek ancak bu ağır havayı temizleyecek.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık (sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 11

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu (sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 14



Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık (Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 11

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 14



İŞTE TÜRKİYE'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ









