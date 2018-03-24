İstanbul İzmir ve Ankara'da hava durumu Meteoroloji son dakika il il tüm yurtta hava durumu raporları

İstanbul İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağışlı hava ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji son dakika il il tüm yurtta hava durumu raporları ve detayları açıklandı. Hava durumu için Meteoroloji tahminleri gelmeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere hafta sonu ve yeni haftada birçok ilde gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bu sabah İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan sağanak yağış yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji, İstanbul'da Pazartesi günü hariç tüm haftanın yağışlı olacağını duyurdu. Meteoroloji'nin günlerdir uyarılarda bulunduğu yağışlar dün itibariyle başladı. Dün İstanbul ve İzmir'de daha çok etkili olan toz taşınımı yağmur sonrasında her yeri çamur yaptı. Akşam saatlerine doğru etkisini kaybeden yağışlar bu sabah erken saatlerde sağanak şekilde tekrar başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi sonucunda başlayan sağanak yağışlar yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trakya civarında sıcaklığın mevsim normalleri altına düşmesi beklenirken, hafta boyunca yağmurların yer yer gök görültülü sağanak şekilde yağmaya devam edeceği belirtildi. İşte İstanbul İzmir ve Ankara'da hava durumu ile ilgili yapılan son açıklama ve detayları...







İstanbul hava durumuna ilişkin Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından şiddetli yağmur İstanbul'da etkisini sabah saatlerinde gösterdi. Sabah saatlerine işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar sağanak yağmurla karşılaştı. Sabah 06.20'de sağanak şekilde başlayan yağış dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dün çamur şeklinde yağan yağmur sabah saatlerinde şiddetini arttırarak yağmaya devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.



Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya'da yer yer altına ineceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün ve yarın (Pazar) yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek. Hafta sonu hava sıcaklığı en düşük 6 derece, en yüksek ise 10 ila 12 derece arasında seyredecek. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da soğuk ve sağanak yağış devam edecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu iken Salı ve Çarşamba günü gökgürültülü ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması , toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, Sinop ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamlar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya'da yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'NİN İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90, yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), doğusunda kuvvetli fırtına (70-90, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa ), iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90, yer yer 100 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Van, gece saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90, yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZİNCAN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı