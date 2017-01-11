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İstanbul'da yarın 12 Ocak Perşembe okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tatil açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Perşembe İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. 3 gün boyunca yoğun kar yağışı nedeniyle tatil yapan öğrenciler, 12 Ocak okullar tatil mi? Perşembe okullar tatil mi sorularına yanıt arıyor. İşte, İstanbul Valiliği son dakika açıklaması.

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Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasının günlerdir etkisinde bulunan İstanbul'da okullara peş peşe tatil kararı gelmişti. İstanbul Valisi Vasip Şahin tatil kararlarını twitter adresinden duyurmuş ve binlerce öğrenciden teşekkür mesajı yağmıştı. Yarın için tatil haberi bekleyen öğrenciler için bugün sevindirici haber gelmedi. Yarın İstanbul'da hava durumu geçtiğimiz günlere göre daha iyi olacak. Hava sıcaklığı ise artıyor. İstanbul'da yarın 12 Ocak Perşembe okullar tatil olur mu? Valilikten kar tatili açıklaması var mı?
 

İSTANBUL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
12 OCAK PERŞEMBE YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Öğrencilerin tatil konusunda büyük bir beklenti içinde olduğu İstanbul'da bu sefer tatil açıklaması gelmedi. Yarın için okulların tatil olduğuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamasına haberimizden ve www.star.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
 
İSTANBUL HAVA DURUMU 
İstanbul'da yaklaşık 5 gündür devam eden soğuk hava ve kar yağışının sona erdiği, sıcaklıkların artmaya başladığı belirtildi. Meteorolojinin tahminine göre bugün gün içinde sıcaklık 5 dereceye kadar yükselecek.
 
İSTANBUL 5 GÜNLÜK TAHMİNİ HAVA DURUMU
 
CUMADAN İTİBAREN İSTANBUL'DA KAR GÜNEŞİ
Kentte, Cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakması bekleniyor. Buna göre, cuma günü havanın güneşli, sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 6, cumartesi güneşli, en düşük 4 en yüksek 8 derece olması öngörülüyor.
 
Hava sıcaklığının ise pazar günü yağışla birlikte 5 ila 9 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.
 
METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!
Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. 
 
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU
 
YURTTA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 

 
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı
AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

Yorumlar

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Resul bakkal11.01.2017 23:22
Sayın valimiz annem ve babam kafalarını yardı buzlanma nedenleri ile nerdeyse Yere ayak basamadık sayın valimiz LÜTFEN OKULLAR 12 ocak perşembe günü TATİL OLSUN...
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Kadriye11.01.2017 23:12
Yarın okul ar tatil olssayfı keşke
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cbreal11.01.2017 23:10
Vasip amca yarın okullar tatil olsun yollar buzlu lütfen
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sıla11.01.2017 23:00
Vasip amca tatil et nolurrrrrr
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Lütfen11.01.2017 22:43
Lütfen çok merak ediyoruz tatilmiiiiii
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Hamza11.01.2017 22:37
Yarın okul olmalısın
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suat11.01.2017 22:31
sayın valim okullar lütfen tatil ollssunn !!!!!!!!!!!!!
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deniz11.01.2017 22:06
Yarın okul tatil olsun
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....11.01.2017 22:05
Şahsen ben ve çoğu kişi okula otobüslerle gidiyoruz ve yerlerde buzlanma olabilir zaten otobusler gereksiz hızlı gidiyor tehlike arz ediyor okula gidiş dönüşte zorlanıyoruz perşembe günü tatil olmalı ama cuma günü için bir şey söyleyemem orası meterolojiye kalmis
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Azra11.01.2017 21:53
Mrb Vasip amca lütfen yarın okullar olsun haftaya karne alcaz..
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Esma11.01.2017 21:50
Vasip amca yarın lütfen okullar olsun yarın sınav yapacak öğretmenimiz
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Melek11.01.2017 21:49
Lütfen İstanbul'da tatil olsun.ara sokaklar hala buzlar var.2 günde bizim için lütfen.
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....11.01.2017 21:44
Yarın okullar tatil olsun lütfen Vasi amca
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Kaneki11.01.2017 21:40
Vasip amca nolur yarın istanbulda tatil olsuuujnn
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Nekocann...11.01.2017 20:46
Vasip amca nolur yarın okul olsunn zaten haftaya cuma karne alıcazz nolur yarın okul olsunn...
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lutfen11.01.2017 20:32
İstanbul okullar tatil olsun
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Berkan Güngör11.01.2017 19:45
Valim lütfen yarında okulları tatil yapın??O?????????????
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Lale11.01.2017 19:29
Nolur yarın tatıl olsun valı amca dıger gunler tatış olmasın
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C11.01.2017 18:37
İstanbul'da yarın tatil olsun çünkü çok fazla buzlanma var sıcaklık arttı gözüküyor ama hala her yer soğuk
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