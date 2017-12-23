İstanbul kar yağışı hava durumu Ankara Edirne Tekirdağ Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları

İstanbul'a kar yağacak mı? Edirne Bolu Tekirdağ kar yağışı başladı mı? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? sorularına Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ ve Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul'da hafta sonu karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Ayrıca Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konularında uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege’nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere Edirne Bolu Tekirdağ kar yağışı Meteoroloji son dakika hava durumu uyarıları ve tahminleri...





İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Öte yandan D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor. TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.









Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor. Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.







İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar yağacak. Meteorolojik modellere göre, İstanbul'da şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.



Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.



Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.



EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?



Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu.



Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti.



DHA'nın haberine göre Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.









BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI



Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.



Gün içinde devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli ile Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent viyadükleri mevkilerinde etkili oluyor.



Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı güzergahta çalışma yapmaya başlarken, trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama ve aşırı hız konularında uyardı.



D-100 Karayolu'nun Karanlıkdere, Bakacak ve Bolu Dağı kesimlerinde ise kar yağışının yanı sıra yoğun sis de görülüyor.



Kar yağışının kent merkezinde de zaman zaman etkili olduğu bildirildi.



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.









BÖLGELERE GÖRE 23 ARALIK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Marmara Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar olmak üzere, kıyılarda yağmur, güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C



Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 6°C



Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



Ege Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 5°C



Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DENİZLİ °C, 9°C



Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



Akdeniz Bölgesi



Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Osmaniye çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 20°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSİN °C, 17°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı







İç Anadolu Bölgesi



Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



Karadeniz Bölgesi



Batı Karadeniz



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 0°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.



Orta ve Doğu Karadeniz



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



SAMSUN °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



Doğu Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Iğdır ve Van çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 3°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, 6°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

MARDİN °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu



DENİZLERDE HAVA DURUMU



Ege'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



Karadeniz



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu kuzeybatı, yer yer kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, ilk saatler kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısı 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



Marmara Denizi



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.



Ege Denizi



Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), ilk saatler 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, güneyi 4,0m Görüş: Zayıf.



Akdeniz



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı; Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), ilk saatler güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.



Van Gölü



Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.