İstanbul Kartal'da trafik kazası meydana geldi
İstanbul Kartal'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Barış Mamuklar'ın kullandığı 34 YH 1739 plakalı otomobil, Kartal Sahil Yolu ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği yerde Atilla Türk yönetimindeki 42 HNA 11 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, araçlardan birinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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