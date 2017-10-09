İstanbul plakalı minibüsten çıkanlar şoke etti! Tam 420 kilo...

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine D-400 karayolu üzerindeki sanayi kavşağında önlem aldı. Polis, Engin K.’nin kullandığı 34 FB 5903 plakalı minibüsü durdurarak, arama yaptı. Minibüsün koltuklarının arasında ve bagajdaki çuvallar içerisinde, kaçak kesildiği değerlendirilen 420 kilo et ele geçirildi.

Polis, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden destek isterken, gelen ekipler; yaptığı incelemede etin, domuz eti olduğunu belirledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, imha etmek üzere etlere el koydu. Sürücü Engin K. hakkında idari para cezası uygulanırken, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Öte yandan ele geçirilen etlerin, Manavgat’ta ormanlık bir alanda kesildiği tespit edildi.